Sześciokilometrowy "szlaczek" na jezdni - kierowca ciężarówki jechał bez opony

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Gliwicach patrol policji został wezwany przed godziną 7 rano, by usunąć niebezpieczny przedmiot znajdujący się na DTŚ. Na miejscu okazało się, że jest to opona samochodu ciężarowego, która uległa dużemu zniszczeniu.

Sześciokilometrowy ślad frezowania na asfalcie - kierowca ciężarówki jechał na gołej obręczy koła

Ponadto na jezdni zauważono ślady frezowania, które ciągnęły się przez 6 kilometrów, aż do ulicy Portowej. To właśnie w tym miejscu policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który mimo rozerwania opony z osi wleczonej postanowił jechać dalej. Pojazd przemieszczał się na gołej obręczy koła i spowodował uszkodzenie nawierzchni. Kierowca przyznał, że zamierzał tak dojechać do huty.

W samochodzie ciężarowym przewożono aż 11 ton złomu. W wyniku awarii kierowca uszkodził nie tylko jezdnię, ale też podzespoły swojego pojazdu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 300 złotych. Udostępnione przez policję zdjęcia stanowią materiał dowodowy dla zarządcy drogi, który może domagać się od kierowcy zwrotu kosztów naprawy drogi.