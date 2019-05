Dąbrowy: Pijany wujek pokazywał dziecku ciągnik. Pojazd przejechał po mężczyźnie i stopie chłopca

gagatka70 godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Powiem tak: gdyby mój brat, szwagier, ktokolwiek miał 2 promile we krwi ( a na szczęście nie mam takich egzemplarzy w rodzinie, co by miewały), to z pewnością od mojego dużo starszego dziecka musiałby się trzymać z daleka... Dla dziecka to zadna przyjemność słuchać bełkotu i wdychać smród pijaka i to jest ten najmniej wazny powód. Ważniejsze jest bezpieczeństwo. Przecież to wysoce prawdopodobne, ze spity facet się przewróci- kto więc pozwala mu brać takiego malucha na ręce? Wcale najgorzej się nie skończyła ta historia. Żal malucha :(...