Prokuratura chce materiały dot. molestowania, kuria mówi o tajemnicy zawodowej. Jest oświadczenie

januszgrazyna przed chwilą Oceniono 4 razy 4

To przecież jest państwo w państwie teren kościoła jest extertorialny względem terenu Polski, każdy kościół, plebania, diecezja, itp.... wszystkie ziemie kościoła katolickiego w Polsce są terenami Watykanu to tak samo jak ambasada obcego państwa brak wstępu osobom obcym i na tych ziemiach i placówkach obowiązuje prawo Watykanu. Proste no przecież że proste. Co tam sąd może nakazać oni mają swoje prawa i przywileje.