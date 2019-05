Pogoda na lato 2019. W wakacje słońca i upałów nie będziemy musieli szukać za granicą

REKLAMA

Długoterminowa prognoza pogody na portalu AccuWeather pokazuje, że tegoroczne lato będzie w Polsce ciepłe i słoneczne. Już w czerwcu odnotujemy temperaturę sięgającą 26 stopni, choć zobaczymy też na niebie chmury, które będą osłaniać nas przed promieniami słońca. W czerwcu deszcz będzie należał do rzadkości, jednak meteorolodzy prognozują, że w ostatnim tygodniu miesiąca możemy spodziewać się intensywnych opadów i burz.

Prognoza pogody na lato 2019. W lipcu sucho i gorąco, w sierpniu nieco bardziej deszczowo

Lipiec będzie miesiącem suchym i słonecznym, a temperatura będzie wahać się od 21 do nawet 28 stopni. Większość lipcowych dni będzie upalna, a słońca nie będą zasłaniać najmniejsze nawet obłoczki. Synoptycy przewidują jednak, że wysoka temperatura przyniesie wiele burz - intensywne opady deszczu, którym towarzyszyć będą wyładowania elektryczne w atmosferze, będą się zdarzać co najmniej raz w tygodniu.

W sierpniu temperatura zacznie powoli spadać. W ostatnim miesiącu wakacji na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 do 25 stopni. Meteorolodzy prognozują, że i sierpień będzie w tym roku słoneczny, jednak nieco bardziej deszczowy od poprzedzających go czerwca i lipca. Najwięcej opadów deszczu możemy się spodziewać w okresie od 5 do 13 sierpnia.