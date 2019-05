Krzysztof Szczerski: Wizyta prezydenta Dudy w USA może być przełomowa

nick221 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Przełomowa to ona może być dla kalendarza p. Dudy, którego inne pozycje to udział w mszy, udział w mszy, udział w procesji, udział w dożynkach, udział w dożynkach, udział w festiwalu piosenki wiejskiej, udział w mszy.

Nikt się już z tym panem nie spotyka, bo i po co?