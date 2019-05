Ksiądz w Puszczykowie nie odczytał listu biskupów ws. pedofilii, bo "chciało mu się wymiotować"

REKLAMA

Sprawę opisuje portal epoznan.pl. Według relacji mieszkanki Puszczykowa podczas mszy w niedzielę wyborczą ksiądz prowadzący nabożeństwo nie chciał odczytać listu ws. pedofilii w Kościele, który biskupi napisali do wiernych. Obecni na mszy mieli usłyszeć, że "chce mu się wymiotować", gdy czyta pismo od biskupów. Z relacji wynika, że gdy część osób zaczęła opuszczać świątynię, duchowny powiedział: "Idźcie się poskarżyć towarzyszowi Michnikowi". Rozmówczyni portalu relacjonuje, że później ksiądz rozpoczął agitację, choć w niedzielę do wieczora trwała cisza wyborcza.

Puszczykowo. Powiadomiono proboszcza i policję

Według innej kobiety, z którą rozmawiała poznańska "Gazeta Wyborcza", prowadzący nabożeństwo nawoływał do wspierania kandydatów PiS lub Marka Jurka, ponieważ "tylko oni będą bronić wiary katolickiej".

Sprawę zna ks. Roman Poźniak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. Nie ma mnie obecnie w domu, w niedzielę na mszy zastępował mnie ksiądz Waldemar Babicz - powiedział portalowi epoznan.pl. - Dowiedziałem się po fakcie, co zaszło. Wiem, powiadomiono policję. Nie wiedziałem, że ksiądz będzie używał takich słów i będzie poruszał takie tematy. Gdy wrócę, na pewno przeproszę wiernych za taką sytuację - dodał.

Zdarzenie, pod kątem ewentualnego złamania ciszy wyborczej, bada policja.

List biskupów po filmie "Tylko nie mów nikomu"

W niedzielę w większości kościołów w Polsce został odczytany list, który biskupi skierowali do wiernych. Dotyczy on aktów pedofilii, których dopuszczają się duchowni. Jego treść została wypracowana podczas posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i bezpośrednio odnosi się do filmu "Tylko nie mów nikomu" Tomasza i Marka Sekielskich. "Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny" - czytamy w liście.