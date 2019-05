Alert RCB. Po południu załamanie pogody. Silny wiatr nawet do 100 km/h, możliwe trąby powietrzne

REKLAMA

Aktualnie ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla trzynastu województw. W godzinach popołudniowych przez te tereny będzie przechodził silny, burzowy front.

Ostrzeżenia IMGW dla 13 województw - alert RCB został wysłany dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Możliwe trąby powietrzne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Dla tego obszaru prognozowane są silne burze z gradem, który może mieć średnicę do 5 cm. Dodatkowo może spaść do 50 mm opadów, co może spowodować lokalne podtopienia. Jak podaje portal twojapogoda.pl wiatr zwłaszcza na południowych i wschodnich krańcach Polski będzie wiał z prędkością do nawet 100 km/h, w tych miejscach mogą pojawić się nawet trąby powietrzne.

Dodatkowo do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wysłany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Adresatom ostrzeżeń zaleca się zostanie w domu na chwilę, kiedy przez te regiony będą przechodziły burze. Przypomniano także, by nie chować się pod drzewami i unikać otwartych przestrzeni.

W województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim i dolnośląskim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. W tych regionach także możliwe są opady gradu, jednak nie będą one tak intensywne jak na południu Polski. Prognozowana wysokość opadów dla tych województw wynosi 30 mm. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 90 km/h.

Dodatkowo dla województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. W tym regionie prognozowane są intensywne opady deszczu, które wpłyną na wzrost poziomu wód w rzekach. Metrolodzy przewidują, że rzeki górskie i podgórskie przekroczą stany ostrzegawcze. Niewielkie przekroczenie stanów alarmowych zapowiadane jest także w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Kaczawy.

Sprawdź również gdzie jest burza. Ostrzeżenie IMGW.