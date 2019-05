Nocna impreza budziła mieszkańców kilku dzielnic stolicy. "Techno było słychać do 7 rano"

REKLAMA

Weekendowa impreza techno organizowana przez agencję Follow The Step miała miejsce na terenie Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Wydarzenie zostało oficjalnie zarejestrowane i znalazło się w miejskim wykazie imprez masowych - organizatorzy założyli, że pojawi się na nim maksymalnie 3 tys. osób i będzie się odbywało od godz. 18 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

"Industrialne i opuszczone przed laty przestrzenie wypełnimy elektroniką oraz światłem w najlepszym wydaniu. Monumentalny obiekt powstał w latach 40. i 50. XX wieku i był największą fabryką samochodów w tej części Europy. Teraz teren FSO zostanie zaadaptowany na jednodniowy festiwal z dwoma audiowizualnymi scenami - High-Tech Minimal Stage i Techno Stage" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Miasto Jest Nasze: Nie zmrużyliście oka w nocy?

Jak się okazuje, dźwięk dochodzący z terenu FSO okazał się dla wielu osób dokuczliwy. Jak poinformowała nas Straż Miejska, w związku z imprezą wpłynęło ok. 80 zgłoszeń dotyczących uciążliwego hałasu. Strażnicy nie podjęli jednak żadnych działań, bo - jak usłyszeliśmy w biurze prasowym - organizatorzy mieli zgodę miasta.

"Nie zmrużyliście wczoraj oka w nocy? Jeśli mieszkacie w promieniu ok. 6 kilometrów od FSO to mieliście szansę - techno było słychać w 5 dzielnicach do 7 rano. Również w szpitalu Bródnowskim. Bardzo intensywnie" - napisali w niedzielę na Facebooku działacze lokalnego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

"Jesteśmy dalecy od zakazywania imprez plenerowych, ale nawet na dużym koncercie da się tak ustawić akustykę, aby ograniczyć związane z nim niedogodności" - dodali przedstawiciele MJN.

W niedzielę skierowaliśmy do Follow The Step prośbę o komentarz dotyczący zarzutów części mieszkańców. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.