MON wysłało zapytanie ofertowe o zakup 32 samolotów F-35A. 185 mld zł na modernizację armii do 2026

mark6 godzinę temu Oceniono 11 razy 3

Gdyby to była prawda to powiedziałbym, że POLACTWU zdrowo odbiło.

Na szczęście, na rozkaz Prezesa polscy szefowie MONu mają UDAWAĆ, że chcą zbroić Polskę.

Mój " nieprzyjaciel" Prezes jako jeden z niewielu zrozumiał, że jakiekolwiek wydatki zbrojeniowe

są bez sensu. Jeżeli dojdzie do poważnego konfliktu to Polskę NIC nie uratuje niezależnie ile wydano by na amerykański złom. Głośno o tym nie może mówić bo " prawdziwi" Polacy by go przeknęli, stąd te symulowanie różnych zakupów. Wyrzucenie na zbity p..... większości starych dowódców było wynikiem tej polityki. Nowi " generałowie" nie podnoszą głosu. Biorą pensje,idą do domu i nic nie robią.

Mimo iż jestem zdecydowanym przeciwnikiem PiSu to akurat w tej sprawie popieram w 100% Prezesa.

Polaków NIC nie uratuje. Liczenie, że Jankesi oddadzą życie za Polactwo to czysty bełkot.

Pozostaje jedna rzecz. Utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi. Niestety Polactwo tego nie

potrafi zrobić.