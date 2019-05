Alert pogodowy. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed deszczem, a nawet gradem. Gdzie jest burza?

poppers68 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Co ciekawe, ten umęczony,strudzony, zalany, narzekający na brak pomocy region - pobił rekordy frekwencji i ilości głosów oddanych na przedstawicieli obecnej władzy. CUD - BOHATEROWIE!

Zalane wsie i gminy, zawalone domy i brak możliwości dotarcia do matki czy szwagra z sąsiedniej wsi ale....... do urn dotarła taaaaaka ilość bijąca wszelkie rekordy, że ho - ho!

No i PKW już po 18 godzinach miała wszystkie dane z tych zalanych kręgów!

Słuszną linię przyjęła nasza władza.