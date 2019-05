Mazowsze. 28 maja usłyszymy syreny alarmowe. Co oznaczają?

js08836 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Błąd logiczny. Po co syreny skoro można je zignorować ? Po co gwizdek sędziego na meczu skoro piłkarz może go zignorować ? Po co sygnał dźwiękowy radiowozu, który możemy zignorować ? Tu przecież chodzi o nawyk i szybką reakcję. Gwizdek sędziego coś oznacza. Radiowóz z sygnałem dźwiękowym też należy reagować, ustąpić przejazd czy się zatrzymać. Np. W Japonii też ćwiczą alarmy. To ostrzeganie przed trzęsieniem ziemi czy tsunami. Tam muszą się wszyscy podporządkować. Ćwiczenia obejmują wybrane ulice czy dzielnice. Ludzie nabywają nawyk ewakuacji na sygnał dźwiękowy. W nas można ignorować. Jaki więc ma sens wkurzać ludzi głośnymi syrenami ? Gdy przyjdzie prawdziwe zagrożenie, ludzie pozostaną w swoich mieszkaniach, sklepach, targowiskach, autach czy komunikacji miejskiej. To nic, że nadleciały bombowce z kraju Eurowizji i nie w celach pokojowych.