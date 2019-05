Dziennikarka z Wronek z 3-letnim zakazem wykonywania zawodu. To efekt publikacji o firmie Amica

wiceherszt 11 minut temu Oceniono 4 razy 4

Wilka w owczej skórze :) Ale jeśli sąd ją skazał na taką karę, można domniemywać, że pani bliżej jednak do barana, publikującego nieudokumentowane insynuacje. Bo jak się pisze o bandytach i zorganizowanej grupie przestępczej, to warto by pokazać jakieś dowody takiej działalności, najlepiej wraz ze złożeniem "zawiadomienia o przestępstwie".



W przeciwnym wypadku dostaje się od sądów takie oto przemiłe zakazy, pewnie za kolportowanie plotek. W dzisiejszych czasach to że, "wszyscy wiedzą" to jednak trochę za mało :)