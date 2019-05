Biłgoraj. 24-latek chodził z nożem po ulicy. Zaatakował ojca i śmiertelnie ranił matkę

REKLAMA

Komenda w Biłgoraju dostała zgłoszenie po godz. 18. Według niego na jednym z osiedli młody mężczyzna chodził po ulicy z nożem - opisuje lokalny serwis bilgorajska.pl.

Policjanci przyjechali na miejsce i zatrzymali 24-latka.Okazało się, że wcześniej zaatakował on nożem swoich rodziców. Ojciec napastnika był w ciężkim stanie, zabrano go do szpitala w Lublinie śmigłowcem. Kobieta zmarła.

Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury.