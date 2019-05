Alert RCB. Mieszkańcy Mazowsza dostają sms-y. "Nie zbliżaj się do rzek"

zdanie pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Nad rzeczką opodal krzaczka,

Mieszkała kaczka-dziwaczka,



Lecz zamiast trzymać się rzeczki,

Robiła piesze wycieczki.



Raz poszła więc do fryzjera:

"Poproszę o kilo sera!"



Tuż obok była apteka:

"Poproszę mleka pięć deka."



Z apteki poszła do praczki

Kupować pocztowe znaczki.



Gryzły się kaczki okropnie:

"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"



Znosiła jaja na twardo

I miała czubek z kokardą,



A przy tym, na przekór kaczkom,

Czesała się wykałaczką.



Kupiła raz maczku paczkę,

By pisać list drobnym maczkiem.



Zjadając tasiemkę starą,

Mówiła, że to makaron.



A gdy połknęła dwa złote,

Mówiła, że odda potem.



Martwiły się inne kaczki:

"Co będzie z takiej dziwaczki?"



Aż wreszcie znalazł się kupiec:

"Na obiad można ją upiec!"



Pan kucharz kaczkę starannie

Piekł, jak należy, w brytfannie.



Lecz zdębiał, obiad podając,

Bo z kaczki zrobił się zając.



W dodatku cały w buraczkach,

Taka to była dziwaczka!