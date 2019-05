Pogoda na dziś - wtorek 28 maja. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw

REKLAMA

Na dziś meteorolodzy zapowiadają ciepłą, ale deszczową pogodę. Najcieplejszy dzień prognozowany jest na wschodzie Polski, gdzie synoptycy przewidują także najbardziej intensywne opady deszczu oraz burze z gradem.

Temperatura. Najwyższą temperaturę we wtorek pokażą termometry w południowo-wschodniej Polsce

Na wtorek meteorolodzy zapowiadają ciepły dzień zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. W Lublinie i Rzeszowie będzie nawet 25 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Przemyślu. Temperatura od 20 do 23 stopni prognozowana jest dla województw podlaskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. Najniższe wartości pokażą termometry w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim (13 stopni) oraz w Gdańsku i Zielonej Górze (15 stopni). W pozostałych regionach od 16 do 19 stopni.

Pogoda na dziś - 28 maja. fot. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenia i lokalne opady deszczu w całej Polsce

Przez cały dzień dla większości kraju synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane. Większe rozpogodzenia możliwe jedynie w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. W całej Polsce zapowiadane są jednak opady deszczu. Dodatkowo na wschodzie i południu kraju pojawiać się będą burze z intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi opadami gradu. Wiatr na ogół umiarkowany, podczas burz możliwe silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega przed burzami z intensywnym deszczem i gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu dla województw dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. W województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim wydane zostały ostrzeżenia drugiego stopnia - tutaj meteorolodzy przewidują silne burze z gradem. W tych regionach może spaść od 25 do 40 mm deszczu. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 90 km/h w centrum i do 100 km/h w południowej części kraju.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl