Tragedia nad jeziorem Długim w Rzepinie. Nie żyje 13-letni chłopiec

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Jak informuje komenda powiatowa w Słubicach po godzinie 18 dyżurny policjant dostał informację o utonięciu 13-letniego chłopca. Jak wynikało z relacji świadków, 13-latek spędzał czas z kolegami nad jeziorem Długim w Rzepinie. Dla zabawy skakał do wody, jednak w pewnym momencie poślizgnął się i uderzył głową w pomost, a następnie wpadł do jeziora.

Przy wsparciu płetwonurków ze Straży Pożarnej udało się wydostać 13-latka na powierzchnię. Mimo podjętej akcji ratowniczej stwierdzono zgon. "Policjanci ustalili również, że na pomoście znajduje się się barierka z liną zabezpieczającą oraz informacją wypisana na pomoście o zakazie skoków w tym miejscu" - informuje policja w komunikacie. Sprawę bada prokurator.