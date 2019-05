Słupsk: 63-latka miała niemal 6 promili alkoholu we krwi. Kobieta zmarła w szpitalu

REKLAMA

Nieprzytomna 63-latka z jednej z okolicznych wsi trafiła do szpitala w Słupsku z niewielką raną głowy. W domu 63-latki miało dojść do awantury. Jak podaje Radio Gdańsk, kobieta miała we krwi 5,8 promila alkoholu. 63-latka zmarła.

Przyczyny śmierci kobiety wyjaśni prokuratura, w najbliższych dniach ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Do policyjnego aresztu trafili mąż i syn kobiety.