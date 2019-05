Wybory do Europarlamentu. Andrzej Duda na plakatach z kandydatami PiS. Nie było zgody prezydenta

ps11111ps godzinę temu Oceniono 13 razy 13

Brawo Andrzeju Dudo!

Drodzy i szanowni zwolennicy PiS! Apeluje do Was byście zrobili wszystko co możliwe w celu by Wasza Partia i Wasz Premier wygrali w wyborach. Chyba nie wątpicie iż najlepsze co możecie zrobić to zostać w niedzielę w domach i spędzić ten czas na żarliwej modlitwie o wygraną. Nie kłopotajcie się do lokalów wyborczych. Tak robią tylko osoby o słabej wierze. Moc ludzkiego długopisu zakreślającego X nie może się równać do boskiej mocy ukrytej w modlitwie. Nie marnujcie czasu na głosowanie. Lepiej ten czas poświęcić na modlitwę. Dzień modlitw jest bardziej znaczący niż 1000 głosów oddanych przez Waszych przeciwników.

Pozdrawiam