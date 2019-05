Kiedy przestanie padać? Polska pod wpływem wyżu Ophelia. Po pogodnej sobocie kolejna fala opadów

REKLAMA

Dziś pogodę w Polsce determinuje niewielki wyż Ophelia, znajdujący się na granicy czesko-niemieckiej. Dzięki niemu w znacznej części kraju zaczęło się przejaśniać, a deszcz stał się mniej intensywny. Obserwujemy to przede wszystkim za zachodzie. Niestety, południe Polski wciąż zmaga się z ulewnym deszczem. W województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a także opolskim i lubelskim odnotujemy dziś liczne opady, a lokalnie nawet burze.

Pogoda. Kiedy deszcz ustąpi słońcu? Meteorolodzy prognozują opady aż do najbliższej środy

Kiedy przestanie padać? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że nie nastąpi to szybko. Sobota będzie jedynym dniem w tym tygodniu, w czasie którego w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim przestanie padać deszcz. Z prognozy IMGW wynika jednak, że Opolszczyzna, Śląsk oraz Dolny Śląsk wciąż będą musiały się mierzyć z dalszym wzbieraniem wody w rzekach. 25 maja słonecznie będzie tylko w centrum, na zachodzie oraz na północy kraju. W sobotę temperatura maksymalna będzie się wahać od 15 stopni w Zakopanem do 22 stopni we Wrocławiu.

Deszcz będzie padał w całej Polsce co najmniej do środy 29 maja. W niedzielę opady oszczędzą tylko zachodnią część kraju (m.in. Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Wrocław), ale już w poniedziałek wystąpią tam gwałtowne burze. Początek kolejnego tygodnia będzie jednak ciepły - na termometrach zobaczymy od 18 stopni na południu Małopolski do nawet 24 stopni na Dolnym Śląsku.