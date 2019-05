Wybory do europarlamentu 2019. RCB: Mateusz Morawiecki wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Dotyczy on bezpieczeństwa teleinformatycznego i obowiązuje od 23 maja od godz. 22:00 do 27 maja do godz. 16:00 na terenie całego kraju.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta