Prognoza pogody na tydzień [27 maja - 2 czerwca]. Pierwsze dni czerwca będą ciepłe, ale deszczowe

Nadchodzący tydzień zapowiada się ciepło, ale przez nasz kraj będą przechodziły kolejne deszczowe fronty. Najbardziej intensywne opady deszczu oraz silne burze pojawią się w Polsce już we wtorek.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. We wtorek meteorolodzy zapowiadają silne burze, które pojawią się na wschodzie kraju

Początek tygodnia zapowiada się całkiem dobrze - w większości kraju prognozowane są duże rozpogodzenia. Lokalnie mogą pojawić się jednak niewielkie opady deszczu. Z kolei mieszkańcy województw wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego muszą liczyć się z większymi opadami deszczu oraz burzami. Po słonecznym poniedziałku czeka nas jednak bardzo burzowy wtorek. Już w nocy z poniedziałku na wtorek na południu Polski zapowiadane są intensywne opady deszczu, które w ciągu dnia zaczną przesuwać się na północ kraju. We wtorek po południu w całej Polsce meteorolodzy ostrzegają przed silnymi burzami, które pojawią się w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, śląskim i dolnośląskim. Front, który tego dnia przyniesie silne burze, rozciągać się będzie o Litwy, przez Polskę, Białoruś, Ukrainę aż do Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. W poniedziałek temperatury maksymalne będą wahać się od 18 stopni na północy do 24 stopni na południowym zachodzie kraju. We wtorek termometry w całym kraju pokażą od 15 do 23 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. W czwartek poprawa pogody, jednak od piątku wróci deszcz

Pogoda w kolejnych trzech dniach będzie bardzo zmienna. W środę meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane, większe rozpogodzenia tylko w województwach podlaskim i lubelskim. W całym kraju prognozowane są opady deszczu. Tego dnia termometry pokażą od 15 stopni w Gdańsku do maksymalnie 23 stopni w Lublinie. Kolejny dzień będzie już bardziej słoneczny - rozpogodzenia zapowiadane są dla Szczecina, Zielonej Góry, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Poznania, Bydgoszczy i Warszawy. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwymi opadami deszczu. W czwartek i piątek temperatura wahać się będzie od 15 do 24 stopni. Kolejnego dnia bezdeszczowa i słoneczna pogoda zapowiadana jest tylko w Szczecinie, Olsztynie i Katowicach. W pozostałych miejscowościach zachmurzenie duże i deszcz. W centrum dodatkowo możliwe burze.

Prognoza pogody na weekend. Deszczowy koniec tygodnia

Na pierwsze dni czerwca meteorolodzy przewidują duże zachmurzenia i opady deszczu w całym kraju. W sobotę rozpogodzenia możliwe będą na południu Polski - w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim będzie słonecznie i raczej bez opadów. W pozostałych regionach prognozowany jest deszcz. Największe opady zapowiadane są dla północnych i zachodnich regionów. W niedzielę zachmurzenia i deszcz pojawią się już w całym kraju. Największej sumy opadów muszą spodziewać się mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Pierwsze dni czerwca będą jednak ciepłe - w sobotę termometry pokażą od 16 stopni w Gdańsku do nawet 27 stopni w Łodzi. Z kolei w niedzielę synoptycy zapowiadają od 19 do 22 stopni.

