Niedziele handlowe - maj 2019. Czy sklepy będą dziś czynne?

srul_szmul_bajtelman_hajfa pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

.

Ta cisza wyborcza to jakiś wymysł szatana.

.

Bo np. w sporcie w wielu konkurencjach decydują właśnie ostatnie minuty, i czasami sekundy..

I jak najbardziej doping publiczności, nie tylko na stadionach

W biegach np. publiczność gromadzi się właśnie na mecie.

.

A tu niczego nie wolno, komuś się wydaje, że jak wyborca głupi to już nigdy nie zmądrzeje.

A napewno nie w ostatnie 5 minut.

.

Jedyne co jest dozwolone to zachęcanie do głosowania.

No i chyba zniechęcanie też, wydaje się logiczne.

.

No ale skoro niedziela jest handlowa to idę sobie coś kupić.

W lokalach wyborczych nic nie sprzedają, wprost przeciwnie , dużo chcą.

Więc tam nie pójdę.

.

He, he.

.