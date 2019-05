Śląskie. Zapora w Wilkowicach może się zawalić. Kilku mieszkańców odmówiło ewakuacji

kemor234 godzinę temu Oceniono 12 razy 2

No tak.

Pis nie zrobił nic w zakresie ochrony p/powodziowej. Nie licząc powołania bodajże Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Kupiono im zdaje się ok 200 samochodów terenowych i "wyposażono w doskonale opłacanych fachowców". I po co? I na co? Skoro niczego nie zrobili, to chociaż pokrytykują ...

Poprzedni rząd robił, więc trzeba to natychmiast zdeprecjonować.

Jak ludzie wytkną "rządzącym" bezczynność, to możną będzie znowu uderzyć w PO ...