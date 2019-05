Augustów. Włosy Patrycji wkręciły się w oś gokarta. Sąd złagodził wyrok dla właściciela toru

qqracza 13 minut temu 0

Czytam i nie wierzę. Konsekwencje spowodują następujący zapis na torach gokartowych. Jak masz brodę to musisz sobie założyć kondoma na głowę, bo broda może się wkręcić w oś, co może spowodować wypadek. Dodatkowo powinni uważać producenci chodników. Przecież Jak masz długie włosy to możesz idąc się potknąć i swój głupi ryj rozwalić. Koleś nie zamierzał jej zabić. To ona przyszła na jego tor, a nie on do niej. Myślę,że chciał, aby zapłaciła 25 zł za bilet i świetnie się bawiła. Ale teraz on zapłaci 100 tys. jest przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem, Bo dziewczyna (bardzo mi jej szkoda) nie pomyślała. Czy Artur Szpilka może oskarżyć Polskę że w górach w zimę jest zimno i jajka jego pieska Pumbusia zmarzły? Bo wiecie na torach gokartowych jest bardziej niebezpiecznie niż w domu