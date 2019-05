Pogoda na weekend 25-26 maja. Rozpogodzenia w sobotę, a w niedzielę kolejny deszczowy front

REKLAMA

Weekend w Polsce zapowiada się ze zmienną pogodą - w sobotę w większości kraju będzie słonecznie i ciepło. Z kolei w niedzielę meteorolodzy zapowiadają większe zachmurzenie i opady deszczu.

Pogoda na sobotę 25 maja. Słoneczny i ciepły pierwszy dzień weekendu

Najwyższa temperatura na sobotę prognozowana jest dla Warszawy i Wrocławia, gdzie będzie około 22 stopni. Jeden stopień mniej zapowiadany jest dla województwa podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Najniższą temperaturę pokażą termometry w Gdańsku i Koszalinie - tam będzie maksymalnie 16 stopni. W pozostałych regionach od 18 do 20 stopni.

Na sobotę meteorolodzy zapowiadają o wiele lepszą pogodę - w większości kraju będzie słonecznie. Większe zachmurzenia prognozowane są dla województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Dodatkowo w Opolu synoptycy ostrzegają przed intensywnymi burzami. W pozostałych regionach brak opadów oraz duże szanse na słońce.

Pogoda na niedzielę 26 maja. Synoptycy zapowiadają duże zachmurzenia i lokalne opady deszczu

Na koniec tygodnia największe ochłodzenie prognozowane jest dla północy kraju, gdzie będzie maksymalnie od 13 do 14 stopni. Najcieplejsza niedziela zapowiadana jest z kolei dla województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam przewidywanych jest 21 stopni. Od 19 do 20 stopni pokażą termometry w Warszawie, Kielcach, Lublinie i Wrocławiu. W pozostałych regionach od 15 do 18 stopni.

W niedzielę rozpogodzenia możliwe tylko w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim. W pozostałych regionach zapowiadane są zachmurzenia umiarkowane i duże. Deszcz pojawi się w niemal całym kraju, nie licząc Wrocławia, Opola, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. W górach prognozowane są także burze.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.