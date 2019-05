Deszcze i powodzie. Wciąż niebezpiecznie na południu kraju. Ostrzeżenia III stopnia dla czterech województw

felicjan.dulski pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

W porównaniu, relatywnie... to stan przedpowodziowy, jaki jeszcze ćwierć wieku temu zdarzał się co rok. Wiadomo, że kogoś i coś tam zaleje, ale generalnie nic specjalnego. W skali państwa problem niewielki, do walki z żywiołem wystarczą lokalne służby.

Tymczasem rząd PiS zagrożenie rozdmuchuje, by jego działania pozorne wydawały się być ogromne.

Chodzi o "przeprowadzenie babci przez ulicę", a propaganda głosi, że oto rząd ofiarnie prowadzi naród "z ziemi polskiej do Wolski".

Taka Wolska!