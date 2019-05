W Krakowie alarm przeciwpowodziowy. IMiGW wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami

dr_rybak pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Widzę w tvp Premiera Morawieckiego... potem byłą premier Broszkę Szydło... a wszak za stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych odpowiada dzisiaj Minister Gospodarki Morskiej i Wód Śródlądowych - Gróbarczyk... Czemu go nie widzę?? Przecież rozmazał kompetencje dzieląc tworząc Wody Polskie bez nadania kompetencji... powołał Dyrektorów RZGW z nadania?? Gdzie on jest?? On za to odpowiada !!!

Okłamał rybaków, okłamał stoczniowców... przejął kompetencje za zarządzanie wód na śródlądziu i co?? Gdzie jest Panie Premierze ów Minister... Gdzie jest ów Minister Panie Prezesie??