Wybory do Europarlamentu 2019. Andrzej Duda w orędziu do narodu: Każdy głos ma znaczenie

- To, jak kształtuje się Europa, to, w którym kierunku będzie rozwijać się Unia, zależy od każdego z nas. Nasze głosy razem z głosami milionów obywateli innych państw wpłyną na przyszłość Europy, decydując o jej obliczu na kolejne lata i dziesięciolecia. Proszę, aby każdy mieszkaniec polskiego miasta, miasteczka i wsi miał w tym swój udział. Nie może zabraknąć żadnego głosu, bo to decyzja o tym, w jakiej Europie będzie wzrastać nasza Ojczyzna - dodał Andrzej Duda. Pełne orędzie prezydenta do obejrzenia w materiale poniżej:

