Mateusz Morawiecki skłamał, bo został wprowadzony w błąd. Urzędnik z Krakowa przeprasza premiera

vegemot 2 godziny temu Oceniono 24 razy 18

Przeciez pinokio nigdy nie kłamie, on zawsze jest wprowadzany w błąd, używa skrótów myślowych, a jego słowa są na pewno wyrwane z kontekstu. A jak puszczą mu taśmę z jego słowami to powie że się przejęzyczyl lub nagranie sfabrykowano, a jak pokażą jego rękę to powie że to nie jego ręka. A ciemnota i tak to kupi. Nikt wam nie będzie mowił że czarne jest czarne, prawda ciemnoto?