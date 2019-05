Kraków przygotowuje się na falę wezbraniową. Woda w Wiśle może osiągnąć wysokość 7 metrów

topiramax godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Niższe i Wyższe Seminaria Duchowne ubrać i do roboty razem z epidiaskopem. Przy pracy to i refleksja człowieka nachodzi. A może jakieś objawienie się trafi. Jestem złośliwa ale mnie dziś proboszcz rozgrzał do czerwoności swoim " państwo powinno zabezpieczyć" ...oczywiście plebanię i świątynię, reszta budynków to wola boska i dobroć sąsiedzka. Jakiego mnie panie Boże stworzyłeś takiego mnie masz.