Wilkowice. Podtopienia na Śląsku. Mieszkańcy zostaną ewakuowani. Zagraża im wadliwa zapora

optymistaa43 11 minut temu Oceniono 1 raz 1

A wiecie co Premier tego Kraju mowi ze nalezy sie modlic.Nic wam to nie pomoze a napewno nie pomoze modlitwa.I to tam gdzie PiSrziadzi,poludnie i wschod Polski.Matolki nie sluchajcie tego durnia bo modlitwa jeszcze nigdy i nigdzie powodzi i opadow nie powstrzymala.MorawieCKA ty masz naprawde cos z glowa,modlic to ty sie mozesz o rozum.Sztab kryzysowy i 3 najwiekszych nieudacznikow PiSowskich to wiadomo jak to sie skonczy.Taka sama pomoc panstwa bedzie jak w poprzednich od 2015 do 2018 roku kataklizmach,PiS naobiecywal a 70% poszkodowanych czeka i napewno sie nie doczeka.PiS,najwiekszym waszym bledem jest lansowanie tych 2 kandydatow,jeden zlodziej trampek a ta druga 27-1 w europie ,nikt ,nawet wasi ograniczeni sympatycy polski wschodniej wiedza ze to tepaki.MorawieCKA,nie modlitwa a dzialana dla ludzi sie licza katolskidebilu,a ty,najlepszy jestes w klamstwach na temat twojego MorawieCKA majatku,wielomilionowego,wyszarpnietego od frankowiczow. Jeszcze raz podkreslam,on,t z Premier juz nic nie moze a potrzebuje waszych glosow,to oszust ktory nawet Boga oszukuje.