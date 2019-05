Większość wyborców PiS przeciw odejściu od węgla, a zwolenników KE - za. To problem [SONDAŻ]

REKLAMA

Wybory do Europarlamentu 2019. Polska nie należy do liderów walki z kryzysem klimatycznym - jesteśmy w ogonie Europy po względnym zmiany poziomu emisji dwutlenku węgla. Poziom produkcji głównego gazu cieplarnianego w całej Unii spadł w ostatnim roku, zaś w Polsce - wzrósł. Jednak ochrona klimatu staje się coraz ważniejszym tematem w debacie politycznej.

W sondażu KANTAR dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM zapytaliśmy ankietowanych, czy są za rezygnacją z energetyki opartej na węglu, biorąc pod uwagę, że wiąże się to z zamykaniem kopalń. Na tak zadane pytanie 53 proc. pytanych odpowiedziało, że nie należy rezygnować z energii węglowej. 42 proc. była zdania, że powinniśmy odejść od tego sposobu produkcji energii. 5 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wśród różnych grup społecznych widać różnice w stosunku do rezygnacji z energetyki opartej na węglu. Więcej zwolenników odchodzenia od niej jest wśród młodszych pokoleń (najwięcej w najmłodszej grupie - 18-24 lata), osób z wyższym wykształceniem oraz u mieszkańców dużych i największych miast. Różni się też zależnie od regionu (choć najwięcej przeciwników odejścia od węgla jest nie - jak można by pomyśleć - na Śląsku, lecz w woj. łódzkim i lubelskim).

Jednak żadna z tych kategorii nie dzieli Polaków ws. transformacji energetycznej, jak sympatie partyjne. Z osób, które w eurowyborach zamierzają głosować na PiS, tylko 14 proc. chce zrezygnowania z energii z węgla, a 78 proc. jest przeciwna. Wśród deklarujących poparcie dla Koalicji Europejskiej ta proporcja jest odwrotna - 81 proc. popiera odchodzenie od energetyki węglowej, a 15 proc. jest przeciwko. Wyborcy prawicowego Kukiz'15 i skrajnie prawicowej Konfederacji także są przeciwni transformacji energetycznej, zaś wyborcy centrolewicowej Wiosny - zdecydowanie popierają rezygnację z węgla jako źródła energii. (Komitet Lewica Razem nie został ujęty z powodu zbyt małej próby).

Wybory do Europarlamentu 2019. Kryzys klimatyczny jest upolitycznionym tematem

Według ONZ-owskiego panelu IPCC, nazywanego "najwyższym autorytetem" w sprawie kryzysu klimatycznego, cały świat musi podjąć zdecydowane działania, by uniknąć katastrofy. Scenariusz, w którym globalne ocieplenie jest utrzymane na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza - co ma groźne konsekwencje, ale jeszcze nie katastrofalne - wymaga ograniczenia emisji dwutlenku węgla o około 45 proc. do 2030 roku (względem 2010 r.) i osiągnięcia zera netto emisji (czyli cały wyprodukowany przez dwutlenek węgla jest wychwytywany z atmosfery) 20 lat później.

Energetyka (wciąż oparta na węglu) i górnictwo stanowią największe źródło polskich emisji dwutlenku węgla. Transformacja energetyczna jest zatem podstawą wypełnienia celów koniecznych do ochrony klimatu. A skoro jest to koniecznością, to nie powinno być tematem politycznego sporu. Skutki zmian klimatu dotkną wszystkich. Co więcej, mogą na nich mocniej ucierpieć osoby, które teraz są najbardziej przeciwne odchodzeniu od węgla, czyli np. mieszkańcy wsi - susze czy powodzie (czego przykładem jest wiosna tego roku) oznaczają problemy i straty dla rolników. Politycy nieraz mówią, że w kwestie będące interesem narodowym partie powinny realizować ponad podziałami. Ciężko spierać się, że uniknięcie katastrofy klimatycznej leży w naszym interesie narodowym - zatem właśnie tę kwestie politycy powinni rozwiązać ponad podziałami i przekonywać do tego wyborców.

Sondaż KANTAR dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM został przeprowadzony w dniach 16-19 maja 2019 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej dla populacji 18+ próbie 1006 osób.

