Kraków. Wypadek na ul. Balickiej. Nietrzeźwy kierowca wjechał autem w ludzi na przystanku autobusowym

4v godzinę temu Oceniono 12 razy 8

No i co tu pisać, "rozpędzone BMW"

Ograniczenie do 40, ale krótka kutasina, pędzi, sfrustrowana, choć przez chwilę czując się królem życia.

Tylko że królowie mieli to do siebie, że czasem spadali na samo dno.



Za dwukrotne, nieuzasadnione przekroczenie prędkości, powinien być zabór auta. Ja bym jeszcze obowiązkową wizytę u terapeuty i seksuologa. Bo jakieś powody takiego działania zawsze są.