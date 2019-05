Już prawie pół Polski pokryte ostrzeżeniami. Idzie fala powodziowa. Premier: sytuacja naprawdę ciężka

kemor234 godzinę temu Oceniono 16 razy 16

Módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać powiedział premier w sztabie antykryzysowym, bodajże w Krakowie. Ani słowem jednak nie wspomniał, że przez 4 lata praktycznie nic nie zrobiono w temacie ochrony p/powodziowej. No nie licząc powołania spółki wody polskie i zakupu dla nich ok 200 samochodów terenowych ... I CO TO DAŁO ??? widzimy dzisiaj.

Módlmy się więc. O ROZUM RZĄDZĄCYCH.