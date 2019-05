Kraków. Mateusz Morawiecki na posiedzeniu sztabu kryzysowego: "Módlmy się, by deszcz przestał padać"

sector23 3 godziny temu Oceniono 55 razy 43

Prymitywny manipulant i cyniczny propagandysta próbujący zbijający kapitał polityczny na ludzkim strachu przed żywiołem. Dwa tygodnie temu wzbudzał zaprogramowaną litość na adoptowanych dzieciach, dzisiaj gotów ruszyć z pielgrzymką proszalną do Częstochowy .

Ale to dobry znak, widać, ze w dupie się pali i strach przed wynikami wyborów co raz większy.