Informowaliśmy już o tym, że korespondentka TVP w USA Zuzanna Falzmann wraca do Polski. Według nieoficjalnych informacji portalu Onet, dziennikarka tak dobrze sprawdziła się w poprzedniej roli, że otrzymała już propozycję prowadzenia wydania "Wiadomości" dla Telewizji Polskiej.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media Paweł Gajewski, wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przekazał, że Falzmann wróci na antenę, ale w innej roli. Jakiej? Na razie nie chciał zdradzić. Póki co wiadomo jedynie, że "Zuzanna Falzmann po powrocie z USA będzie pracowała w warszawskiej redakcji TAI".

Zuzanna Falzmann może zostać nową prowadzącą "Wiadomości" TVP

Zuzanna Falzmann od 2016 roku była korespondentką TVP w Stanach Zjednoczonych. Zanim rozpoczęła współpracę z telewizją publiczną, przez osiem lat była korespondentką Telewizji Polsat oraz szefową biura tej stacji w Waszyngtonie. Wcześniej pracowała także dla TVN, Nasza TV i TV4.

O swojej decyzji dziennikarka poinformowała za pośrednictwem Twittera. - Po 11 latach pracy w USA czas wracać do domu. Pięknie dziękuję za ogrom ciepłych i nad wyraz miłych słów. I odpowiadając na pytania: decyzję o powrocie do kraju podjęłam sama. Do USA będę często latać. Ale chcę mieszkać w Polsce - napisała Falzmann. Od lipca dla TVP relacje z USA prowadzić będzie dziennikarz Rafał Stańczyk.

Gospodarzami "Wiadomości" TVP są obecnie Michał Adamczyk, Edyta Lewandowska i Danuta Holecka.

