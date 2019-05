CBŚP zabezpieczyła dopalacze za 3 mln złotych. Dealerzy wysyłali "towar" kurierem

11krzych godzinę temu Oceniono 5 razy 5

A gdzie prali pieniądze pozyskane z handlu dopalaczami? W kościele czy w polu?

Chcemy ograniczyć dostęp dzieci do prochów, to walczmy z pralniami bo sprzedać narkotyki to każdy debil potrafi ale żeby handel się kręcił to potrzebna jest pralnia pieniędzy.

Nie może byc tak, że w Polsce działa organizacja, która ma wielomiliardowe przepływy pieniężne poza kontrolą państwa. Wystarczy, że praczy będzie w tej organizacji nawet mniej niż jest w niej pedofili i już Cosa Nostra się raduje.