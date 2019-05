W liceach w Warszawie brakuje 7 tys. miejsc. "Mamy do czynienia z totalnym chaosem"

motyw4 pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

U nas, woj. śląskie, nabór elektroniczny zaczął się 15 maja i ma potrwać do 25 czerwca. Na dzisiaj w mojej szkole mamy komplet kandydatów z bardzo dużą nadwyżką - zarówno po podstawówce jak i po gimnazjum, w 8 dniu rekrutacji. Kuratorium kazało nam otworzyć jakieś wirtualne klasy typu szkoła branżowa czy liceum, pomimo, że od lat ich nie prowadziliśmy - po to chyba tylko, żeby pościemniać rodzicom, że miejsca są - choć to pic na wodę i fotomontaż. Owszem, są szkoły w których jest niedobór ale tam zawsze były problemy, mają one od lat opinię "hilfki" i nikt tam nie chce chodzić. Prognozuję, że pod koniec czerwca zacznie się niezły cyrk, a września to trochę się boję... Od kilku tygodni dzwonią do mnie znajomi, czy mógłbym coś zrobić, żeby zarezerwować u nas miejsce dla ich dziecka - ale nie mogę, nie mam takich możliwości. No i robi się nerwowo, bo pomimo bdb ocen może zabraknąć kilku punktów i dziecko wyląduje w jakiejś hilfce zamiast w miarę normalnej szkole. Do tego straszne są różnice w wieku, zachowaniu i wyglądzie uczniów - ci po gimnazjum to wielkie byki, często z brodą itp. a po podstawówce ledwo sięgają im do pasa, zwłaszcza jak do szkoły poszli w wieku 6 lat. No, będzie jesienią rzeźnia...