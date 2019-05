Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Zbiera się sztab kryzysowy

REKLAMA

Pogoda w czwartek w wielu miejscach w kraju zapowiada się deszczowo i burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) w związku z silnym deszczem i burzami. Obowiązują one w północnych i centralnych powiatach woj. podkarpackiego, w całym woj. świętokrzyskim i w północnych powiatach woj. śląskiego.

Im bardziej na południe, tym sytuacja będzie trudniejsza. Ostrzeżenia IMGW 2. stopnia wprowadzono w południowych rejonach woj. dolnośląskiego, opolskiego, a także w centralnych i południowych powiatach woj. śląskiego, północnych powiatach Małopolski i południowych Podkarpacia.

Ostrzeżenia najwyższego 3. stopnia przed silnymi burzami i deszczem obowiązują na południu woj. śląskiego i woj. małopolskiego.

Burze i deszcz. Co znaczą ostrzeżenia IMGW?

Im wyższy stopień ostrzeżeń, tym większą ostrożność powinni zachować mieszkańcy. W przypadku 3. stopnia ostrzeżeń IMGW, zalecana jest "najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej". Burze i deszcz mogą wówczas powodować duże szkody, a nawet - jak podaje IMGW - "szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia".

Gdzie jest burza? Można śledzić na tutaj >>>

Burze i ulewy w Polsce. Posiedzenie sztabu kryzysowego

W związku z trudną sytuacją na południu kraju w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na godz. 9 w czwartek zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. W posiedzeniu wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szyło, szef MSWiA Joachim Brudziński i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Jak podała w czwartek rano straż pożarna, w wyniku opadów deszczu na terenie całego kraju, głównie w województwach podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim, zostało zalanych prawie 1100 budynków. Tylko w środę w terenie pracowało ponad 10 tysięcy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz straży ochotniczych. Z zalanych budynków ewakuowano 49 osób.

Obecnie w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim występują ostrzeżenia hydrologiczne w związku z możliwością przekroczenia lokalnych stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych.

Pogoda w czwartek. Burze i opady deszczu

IMGW na specjalnej konferencji prasowej związanej z sytuacją pogodową podało, że prognozowana wysokość opadów to do 30 mm na wschodzie, a lokalnie na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna wyniesie w czwartek od 12-14 st. C miejscami nad morzem i terenach podgórskich, do 19 stopni w centrum i do 24 stopni na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.

Z prognoz portalu Ventusky.com wynika, że burze, jak również opady deszczu mogą pojawić się także m.in. na Mazowszu i w Łódzkiem:

Prognoza na godz. 17 Ventusky.com