Kard. Gulbinowicz trafił do szpitala. Wcześniej został oskarżony o molestowanie i krycie pedofila

- Kardynał Henryk Gulbinowicz trafił do szpitala - przekazał rzecznik prasowy metropolity wrocławskiego ks. Rafał Kowalski. Portalu polsatnews.pl dowiedział się, że hierarcha przeszedł w szpitalu niegroźny zabieg, a jego stan zdrowia wymaga obserwacji.

Kard. Gulbinowicz został oskarżony o molestowanie

Kard. Henryk Gulbinowicz, kawaler Orderu Orła Białego, trafił do szpitala dzień po tym, jak wrocławski informatyk i poeta Karol Chum [prawdziwe nazwisko to Przemysław Kowalczyk - red.] oskarżył duchownego o molestowanie. Uczynił to w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Z jego słów wynika, że hierarcha miał go molestować, kiedy ten był uczniem Niższego Seminarium Duchownego franciszkanów w Legnicy.

Początkowo zakon franciszkanów zaprzeczał, że Przemysław Kowalczyk kiedykolwiek był uczniem ich seminarium, szybko jednak się okazało, że w aktach istnieje informacja, że przebywał tam od września 1989 roku do stycznia 1990 roku.

Kardynał Gulbinowicz jest też zamieszany w sprawę byłego księdza Pawła Kani. To on poręczył za niego po tym, jak Kania został zatrzymany przez policję, bo pod sklepem proponował trzem chłopcom po 100 zł za usługi seksualne. W 2015 roku Kania usłyszał wyrok 7 lat pozbawienia wolności za kolejne przestępstwa - gwałty i molestowanie nieletnich.

We wtorek Gulbinowicz mówił, że "sprawa jest załatwiona", bo Kania "nie jest księdzem i tak dalej". Przy okazji skrytykował film "Tylko nie mów nikomu". - Zaszczycili mnie bardzo ładnie. Kiedyś tak "Trybuna Ludu" zaszczycała kapłanów - mówił i zarzucił, że w filmie nie ma "ani jednej refleksji, jak to rozwiązać, jakie są przyczyny, dlaczego tak się stało"

Kard. Gulbinowicz miał powiązania z Morawieckim

Hierarcha jest również jednym z bohaterów sprawy, którą "Gazeta Wyborcza" ujawniła w poniedziałek. Według dziennikarzy gazety Mateusz Morawiecki miał kupić grunty kościelne po kilkakrotnie niższej cenie niż były one warte. O tym, że działki są na sprzedaż miał go powiadomić właśnie kard. Henryk Gulbinowicz, który dobrze znał się z dzisiejszym premierem.

