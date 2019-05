PiS reaguje na powódź. Mateusz Morawiecki odwołał wizytę w Radomiu, a Beata Szydło przerywa kampanię

REKLAMA

Mateusz Morawiecki miał w środę wziąć udział w konwencji PiS w Radomiu. Poinformował jednak na Twitterze, że zamiast tego uda się do wschodniej Małopolski, gdzie mieszkańcy walczą ze skutkami powodzi. Jak wcześniej informowało IMGW, sześć województw jest zagrożeniem podtopieniami i powodziami.

Premier Mateusz Morawiecki pojechał do powodzian w Małopolsce

Podjąłem decyzję, że udaję się do wschodniej Małopolski, gdzie mieszkańcy i służby walczą z żywiołem. Nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy. Na bieżąco jestem informowany przez MSWiA i pozostałe służby o sytuacji na miejscu

- zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej premier planował spotkanie z mieszkańcami również poszkodowanej w wyniku nawałnic miejscowości Glinik pod Radomiem. Do Glinika na spotkanie z mieszkańcami pojedzie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Plany zmienił także prezes PiS. Beata Mazurek, rzeczniczka partii, poinformowała, że wbrew pierwotnym planom Jarosław Kaczyński również nie weźmie udziału w konwencji w Radomiu. Wicemarszałek Mazurek nie podała powodu zmiany decyzji, nie wiadomo również, gdzie uda się prezes Kaczyński.

Beata Szydło przerywa kampanię wyborczą, a Joachim Brudziński urlop

Beata Szydło z kolei informuje, że ze względu na powódź przerywa kampanię wyborczą. Przeprosiła wszystkich, z którymi miała dziś spotkać się w Skawinie, Gołczy i Nowej Hucie i dodała, że musiała zająć się sprawami powodzi w Małopolsce. "Od godziny 12.00 jestem z mieszkańcami i strażakami na zalewanych terenach" - napisała premier Szydło.

Informacje o powodziach na południu kraju oderwały ministra Joachima Brudzińskiego od odpoczynku. Resort podał na Twitterze, że minister Brudziński postanowił przerwać urlop. "W tej chwili szef MSWiA udaje się ze Szczecina do Dąbrowy Tarnowskiej. Minister jest w stałym kontakcie z wojewodami i komendantami służb" - czytamy.

Więźniowie i żołnierze pomagają na terenach zalewowych

Problemem powodzi od wtorku zajmuje się także szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Już wczoraj MON informowało, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali strażakom usuwać skutki wczorajszej trąby powietrznej, która przeszła nad Lubelszczyzną. W środę minister Błaszczak wydał również decyzję, że wojska operacyjne dysponujące specjalistycznym sprzętem, a brygady WOT na wniosek poszczególnych województw będą pomagały na terenach zagrożonych powodziami.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oddelegował więźniów do pomocy przy powodziach w Małopolsce i Świętokrzyskiem. "Zgłosiliśmy już 100 osadzonych do pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Szukam kolejnych możliwości pomocy" - napisał na Twitterze Patryk Jaki.

