Schronisko dla zwierząt pod Mielcem tonie. Zwierzęta ewakuowane łodzią, zapasy karmy pod wodą

Od kilku dni IMGW wydaje ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i zagrożeniem podtopień. W środę pojawiły się alerty dla aż sześciu województw w Polsce. Poziom rzek może przekroczyć stany alarmowe na Podkarpaciu, Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz w regionie świętokrzyskiego i na Lubelszczyźnie.

Schronisko pod Mielcem tonie. "Chcemy walczyć o życie naszych psów"

Od jakiegoś czasu wiele miejsc w Polsce nawiedzają intensywne opady i niektórzy już teraz muszą radzić sobie z ich skutkami. Schronisko "Czekadełko" we wsi Wadowice Dolne koło Mielca opublikowało dramatyczny wpis. "Przerwało wał, toniemy..." - napisano w środę rano na profilu schroniska. Na zdjęciach widać, że poziom wody jest na tyle wysoki, że mniejsze psy brodzą w niej po szyję.

Pracownicy "Czekadełka" piszą, że sytuacja jest bardzo zła. Nie dość, że magazyny, w których trzymana była karma dla podopiecznych, znalazły się pod wodą, to zagrożone są również zwierzęta. Wolontariusze piszą, że mają pod opieką ponad 40 psów, które natychmiast trzeba było przewieźć w suche miejsce. Kilka godzin później do Wadowic Dolnych pomoc przypłynęła łodzią - psy są transportowane w bezpiecznie miejsce. Schronisko po godzinie 14 prosiło o pomoc w ewakuacji. "Potrzebne są wodery i łodzie motorowe" - podano. Z kolei o 16 informowano, że znaleźli się ludzie do pomocy, ale brakuje woderów (nieprzemakalnych spodniobutów) do brodzenia po terenie schroniska.

Powódź w schronisku. Poszukiwane domy tymczasowe

Aktualnie kluczowe jest znalezienie domów tymczasowych, nawet w niezbyt dobrych - ale bezpiecznych - warunkach. "Wystarczy nawet buda z łańcuchem, byle była na terenie niezalewowym" - pisze pani Agata, jedna z pracownic schroniska. Konieczne jest także zapewnienie zwierzętom jedzenia.

Nie mamy karmy, nie mamy transportu, nie mamy nic, chcemy zawalczyć o życie naszych psów. Błagam pomóżcie

- pisze pani Agata.

Na profilu Schroniska dla zwierząt "Czekadełko" pojawiły się dane konta, na które można wpłacać pieniądze na pomoc psom pozbawionym domu przez powódź. Osoby, które chcą wesprzeć schronisko w Wadowicach Dolnych, proszone są o kierowanie darowizn na konto schroniska:

FUNDACJA ANIMALS PURA VIDA

Wadowice Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne, Polska

numer konta 43 1020 4913 0000 9102 0167 2690