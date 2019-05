Trąba powietrzna w gm. Wojciechów. Klimatolog tłumaczy: To nie przez globalne ocieplenie

pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Przecież to oczywista oczywistość że to nie ocieplenie klimatu tylko Kara Boska za niewiarę w Prezesa Pisu. Gdyby sondaże dawały min. 85% poparcia dla Pisu to Bóg nie pokarałby Polski takimi trąbami powietrznymi.

A teraz to tylko msze przebłagalne i odpowiednie głosowanie może Polskę uratować.