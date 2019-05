Operacja "Lodołamacz" służb CBŚP, Europolu i Eurojust. Zatrzymani "wyprali" prawie 680 mln euro

REKLAMA

Postępowanie w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej było nadzorowane przez funkcjonariuszy CBŚP z gdańskiego oddziału. Zatrzymani podejrzani są o wprowadzenie na rynek substancji psychotropowych i papierosów. Dodatkowo pieniądze pochodzące z tej działalności były przemycane w tirach lub samolotach: w jednorazowych transportach ciężarowych przestępcy mogli przewieźć do 50 milionów funtów. (ok. 250 mln zł).

Operacja "Lodołamacz" - funkcjonariusze CBŚP zatrzymali podejrzanych o wypranie prawie 680 milionów euro

W skład grupy wchodzili głównie obywatele Litwy, jednak praniem brudnych pieniędzy zajmowali się także Polacy i Estończycy. Ze względu na międzynarodowy charakter grupy polscy funkcjonariusze rozpoczęli współpracę ze służbami z Litwy, Estonii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 2019 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zostało włączone do Międzynarodowego Zespołu Śledczego, który odkrył, że w 2016 roku grupa przemyciła z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy.

Ponadto od 2015 roku do Polski dostarczano pieniądze, które następnie trafiały do innych krajów, np. do Kolumbii. Proceder prania brudnych pieniędzy odbywał się w polskich kantorach, które współpracowały z grupą. W ten sposób "wypranych" mogło zostać nawet 680 milionów euro. Narkotyki miały później trafić do Holandii i Wielkiej Brytanii.

W maju tego roku śledczy przeprowadzili operację "Lodołamacz". Zaangażowanych w nią było ponad 450 funkcjonariuszy - w samej Polsce było to około 150 funkcjonariuszy z CBŚP, Biura Operacji Antyterrorystycznych i SPKP (pododdziały kontrterrorystyczne Policji). W tym samym czasie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii policjanci przeszukali ponad 40 obiektów i zatrzymali 22 osoby, w tym 48-letniego Litwina, który miał kierować grupą przestępczą. Podczas zatrzymania zabezpieczono 8 milionów euro w gotówce, złocie, biżuterii i diamentach.

W Polsce zatrzymanych zostało dziewięć osób. Podejrzanym postawiono zarzuty brania udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, prania brudnych pieniędzy, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Osiem osób przebywa obecnie w tymczasowym areszcie.