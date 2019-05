Pogoda. Alert RCB. IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia. Gdzie jest burza?

b.szrama pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Polacy to kompletnie głupcy. Co roku zdarzają się intensywne opady i wszyscy o tym wiedzą modląc się o deszcz. I zawsze dochodzi do podtopień i powodzi. Nie wyciągacie z tego faktu wniosków. Głupcy.

Mieszkałem długo w Holandii gdzie część KRAJU leży w depresji. Nikogo tam nie zatapia mimo wielodniowych opadów. Zapytajcie debile, jak oni to robią???