Lublin: Proces Agaty F. która spaliła dziecko w piecu. "Było żywe i zdolne do samodzielnego życia"

22-letnia Agata F. została oskarżona o zabójstwo swojego dziecka. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2018 roku w Majdanie Kozłowieckim (woj. lubelskie). Gdy urodziła, młoda kobieta była w 7 lub 8 miesiącu ciąży. Agata F. utrzymuje, że jej dziecko urodziło się martwe. Inną wersję wykazali biegli zeznający w lubelskim sądzie: - Dziecko było żywe i zdolne do samodzielnego życia. Oddychało po urodzeniu.

Lublin. Proces Agaty F. Sąd powoła zespół biegłych, którzy ocenią, czy kobieta urodziła żywe dziecko

- Wszystko trwało maksymalnie pół godziny. Nie bolało, nie krzyczałam. Dziecko wpadło do wody. Wyjęłam je. Było sine i nie oddychało. Trzymałam je na rękach jakieś 15 minut. Potem zawinęłam w ręcznik i włożyłam do kuchenki - zeznania oskarżonej o zabójstwo 22-latki cytuje Dziennik Wschodni.

Specjalistom nie udało się jednoznacznie ustalić, co było bezpośrednią przyczyną zgonu dziecka ze względu na stan zwłok noworodka. Ciało dziewczynki odnaleziono kilka dni po porodzie. Co więcej, było ono częściowo zwęglone. Przeprowadzone badania nie wykazały jednak, aby dziecko było chore lub utopiło się podczas porodu w wannie. Z uwagi na liczne wątpliwości, prokuratura złożyła wniosek o powołanie kolejnego zespołu biegłych, który oceni, co było przyczyną śmierci noworodka.

Agata F. oskarżona o zabójstwo noworodka. Zwłoki dziecka odkryli jej rodzice

Agata F. urodziła w czerwcu 2018 roku, w domu, w którym mieszkała razem z rodziną. W czasie śledztwa jej partner zeznawał, że nie wiedział o ciąży 22-latki i myślał, że trochę przytyła. Poinformował także, że współżył z Agatą F. regularnie, niemal do samego porodu.

Kiedy 22-latka urodziła, włożyła dziecko do pieca. Kolejny dzień spędziła ze swoim partnerem. Uprawiali wówczas seks. Kiedy następnego dnia chłopak wyszedł z jej domu, Agata F. spaliła ciało dziecka. Później para wybrała się na wesele znajomych. Rodzice młodej kobiety podejrzewali, że ich córka ukrywa przed nimi ciążę i przeszukali jej pokój. Wówczas znaleźli zwęglone zwłoki dziecka i poinformowali o tym policję. Agata F. oraz jej partner zostali zatrzymani w czasie wesela. Agacie F. postawiono zarzut zabójstwa, a jej partnera zwolniono. 22-latce grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.