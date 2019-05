Pogoda na dziś - czwartek 23 maja. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu na Południu kraju

REKLAMA

Na czwartek meteorolodzy zapowiadają kolejny dzień z opadami - największe opady prognozowane są ponownie dla południowej Polski. W nadchodzących dniach czekać nas będzie bardziej słoneczna pogoda.

Temperatura. Dziś najcieplej będzie na wschodzie kraju - tam powyżej 20 stopni

Najniższa temperatura w ciągu dnia zapowiadana jest dla Gdańska i Łodzi - tam będzie maksymalnie 15 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwach wielkopolskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Najcieplejszy dzień prognozowany jest we wschodniej Polsce. W Białymstoku będzie dziś 22 stopni, w Suwałkach i Lublinie 21 stopni, a w województwie podkarpackim synoptycy zapowiadają 20 stopni. W pozostałych regionach temperatura wahać się będzie od 17 do 19 stopni.

Pogoda na dziś - 23 maja gazeta.pl

Opady. Opady w niemal całym kraju – bez deszczu jedynie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim

Nad ranem zachmurzenie duże prognozowane jest dla zachodniej i centralnej Polski, pod wieczór chmury pojawią się także na wschodzie kraju. Największe rozpogodzenia w ciągu dnia zapowiadane są dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W całej Polsce, z wyłączeniem Szczecina i Zielonej Góry, prognozowane są przelotne opady deszczu. Największe opady zapowiadane są dla południowej i południowo-wschodniej Polski. W pozostałych regionach deszcz o natężeniu umiarkowanym. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejsze porywy tylko w czasie burz.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Kolejne ostrzeżenie przed burzami dla mieszkańców południowej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu dla sześciu województw. Dotyczy to województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. W tych regionach prognozowane są opady deszczu od 30 do 50 mm. W trakcie burz możliwe są także porywy wiatru do 65 km/h.

