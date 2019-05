Artur Ligęska ponad rok był uwięziony w Abu Zabi. Wrócił do Polski. "Potrzebuję czasu"

ps11111ps 2 godziny temu Oceniono 39 razy 25

"Ligęska przez cały czas trwania procesu podkreślał, że nie było dowodów na jego winę."

Ta wypowiedź nie mówi o tym, że nie był winny. Tylko o tym, że nie mają na to dowodów. A to nie to samo... To jaka była w końcu prawda