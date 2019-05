Sąd Najwyższy z pytaniem do TSUE o nowych sędziów. Chce trybu przyspieszonego przez "zagrożenia"

REKLAMA

Sąd Najwyższy poinformował we wtorek o wynikach prac Izby Cywilnej, na której czele stoi Dariusz Zawistowski. Na posiedzeniu Izby rozpatrywano sprawę, co do której członkowie izby mieli wątpliwości.

W kwietniu trzech członków Izby Cywilnej skierowało do rozszerzonego składu pytanie dotyczące nowego sędziego Aleksandra Stępkowskiego. Stępkowski w marcu tego roku, zasiadając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, odrzucił, w jednoosobowym składzie, odwołanie sędziego Waldemara Żurka. I to mimo tego, że Żurek wnioskował, by wyłączyć sędziów tej Izby ze sprawy, ponieważ miał wątpliwości, co do legalności ich wyboru.

Sędziowie chcieli ustalić, czy sędzia, co do którego wyboru są wątpliwości (do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono uchwałę KRS o powołanie go do pełnienia urzędu sędziego SN), a NSA jeszcze nie zakończyło postępowania, może wydawać takie postanowienie i czy jest ono w ogóle prawnie wiążące.

SN pyta TSUE. Rekomendacja - tryb przyspieszony

Sędziowie Izby Cywilnej po spotkaniu w rozszerzonym składzie zdecydowali, by przedstawić pytanie prejudycjalne do TSUE. Argumentowano to tak:

Sąd Najwyższy, uznając, że doszło do rażącego naruszenia prawa w postępowaniu nominacyjnym, powziął wątpliwość, czy sąd, w którego składzie zasiadała osoba powołana z takim naruszeniem, jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej

Dalej czytamy, że wyrok TSUE "będzie stanowił istotną przesłankę rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego". Sąd Najwyższy chce też, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie skorzystał z trybu przyspieszonego. Jak wskazuje SN, zarekomendował to ze względu na "zagrożenia dla ochrony praw i wolności obywatelskich, ale także dla funkcjonowania Sądu Najwyższego z udziałem osób, których pytanie to dotyczy".

Pytanie zadane przez SN dotyczy łącznie 37 sędziów, którzy zostali powołani do Sądu Najwyższego na nowych zasadach, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość.

To nie jedyna taka sprawa. Przed TSUE toczy się batalia o inne pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, które dotyczą m.in. niezależności Krajowej Rady Sądownictwa po reformie autorstwa PiS oraz zmian w Sądzie Najwyższym. 27 czerwca poznamy opinię rzecznika generalnego Trybunału, a orzeczenia sędziów należy się spodziewać kilka, kilkanaście tygodni po opublikowaniu tej opinii.

