Stracili zdrowie w służbie Polsce. Teraz dokonali ekstremalnego, aby walczyć z sobą i tym, że o nich zapomniano

Na ile niebezpieczny może być Spitsbergen, wyspa pokazała kilka dni temu. Dwoje Polaków, uczestników ekspedycji PAN, zginęło spadając z oblodzonej góry. Stało się to dzień po wylocie z wyspy weteranów.

Walka z własnymi słabościami

Wyprawa na Spitsbergen miała być dla jej uczestników z jednej strony okazją do zmierzenia się ze swoimi słabościami i przeżycia czegoś niezwykłego, a z drugiej okazją do nagłośnienia faktu, że weterani istnieją i wielu zmaga się ze skutkami odniesionych obrażeń i ciężkich przeżyć na misjach.

- To był bardzo duży wysiłek. Każdy musiał się zmierzyć z sobą, z bólem, ze zmęczeniem. Ciężkie plecaki ważące po kilkadziesiąt kilogramów, nocowanie na mrozie w namiotach - mówi Gazeta.pl Jarosław Kociszewski, ekspert fundacji Stratpoints i uczestnik wyprawy. - To duże wyzwanie dla w pełni zdrowych ludzi, a co dopiero dla tych, którzy byli ranni? Na przykład Andrzej Skrajny. To, co on zrobił, to było absolutne bohaterstwo - dodaje.

Skrajny został ranny w Afganistanie. Jechał transporterem Rosomak, obok którego wybuchła silna mina-pułapka. Eksplozja prawie urwała mu obie stopy i ogólnie ciężko poraniła. Do zdrowia dochodził bardzo długo. Chodzenie nadal jest dla niego wysiłkiem. - Trzeba mieć głowę ze stali, żeby pomimo tego zdobyć się na coś takiego. To budzi nieprawdopodobny szacunek - mówi Kociszewski.

Trasa wyprawy liczyła 70 kilometrów. - Siedem dni marszu po zaśnieżonych i oblodzonych górach. Temperatury rzędu -5 do -10 st. C, ale tylko nominalnie, bo często zacinał silny lodowaty wiatr z podmuchami ponad 70 km/h - mówi Gazeta.pl chorąży rezerwy Przemysław Wójtowicz, strzelec wyborowy, który został poważnie ranny podczas misji w Afganistanie. Teraz pracuje w fundacji Stratpoints, zajmując się sprawami rannych weteranów i rodzin tych, którzy polegli.

To on był głównym organizatorem wyprawy. Od lat jest zwolennikiem i propagatorem rehabilitacji rannych żołnierzy poprzez sport. On sam wrócił do siebie właśnie w znacznej mierze dzięki temu.



Pieniądze na wyprawę zebrała fundacja Stratpoints. - To trochę smutne, że muszę w takich sytuacjach chodzić od drzwi do drzwi po prośbie, ale w takich sytuacjach dumę trzeba schować do kieszeni - mówi Wójtowicz.

Walka o pamięć

W wyprawie byłych wojskowych wzięło udział łącznie 12 osób. W tym dwóch przewodników, też byłych polskich żołnierzy, prowadzących firmę zajmującą się organizacją ekstremalnych wypraw. - Musieliśmy mieć jakąś pomoc, tak na wszelki wypadek. Kogoś silnego i w pełni sprawnego - mówi Wójtowicz. Na szczęście obyło się bez sytuacji skrajnych. Pomimo odniesionych ran, wszyscy weterani przeszli 70 kilometrów.

- Wybraliśmy Spitsbergen, bo chcieliśmy, żeby był o nas głośno. Żeby zwrócono na nas uwagę. Bo weterani są w Polsce zapomniani - mówi Wójtowicz. Zaznacza przy tym, że nie chodzi o jakąś roszczeniową postawę i domaganie się wyjątkowych przywilejów. Chodzi mu zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że żyją w nim weterani, i że należy im się podstawowy szacunek oraz pomoc ze strony państwa. Państwa, które wysłało ich na wojnę, która wielu z nich kosztowała zdrowie, a część nawet życie.

- Mamy jako społeczeństwo jakiś problem z oddzieleniem tego od polityki. Mogę nie popierać misji zagranicznych. Mogę nie popierać tego rządu, który zdecydował o udziale w niej. Jednak trzeba pamiętać, że ci, którzy tam pojechali, zrobili to jako żołnierze zawodowi w służbie państwa polskiego - mówi Kociszewski.

- Wielu chłopaków zamyka się w domu, popada w nałogi, wydaje im się, że już nic ich w życiu nie czeka. Tymczasem trzeba odwrotnie, wyjść do ludzi. Życie mamy tylko jedno - mówi Wójtowicz. On sam został postrzelony w obie nogi. Operacje i rehabilitacja zajęły mu prawie rok. Z początku poruszał się tylko na wózku, potem o lasce, ale w końcu dzięki dużemu uporowi wrócił do sprawności.

O swoich przeżyciach opowiadał już kiedyś szerzej Gazeta.pl.

Na końcu wyprawy jej uczestnicy zbudowali mały pomnik ku pamięci Jarosława Maćkowiaka. W 2011 roku odniósł on ciężkie rany w ataku afgańskich rebeliantów na polski patrol. Zmarł kilka godzin później w szpitalu. Na kopczyku z kamieni umieścili pamiątkową tabliczkę z prośbą o wspomnienie i dołożenie kolejnego kamienia.

Pamiątkowa tabliczka umieszczona przez uczestników wyprawy Fot. Jarosław Kociszewski/Stratpoints